النفط يتراجع.. مزيج برنت عند 66.95 دولاراً للبرميل

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خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خسر ثلاثة سنتات

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعدما خسرت حوالي ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، إذ ظلت حالات الإصابة بفيروس كورونا مرتفعة في الهند المستهلك الكبير للخام ومع استئناف عمل خط أنابيب رئيسي في الولايات المتحدة بعد إغلاقه بسبب هجوم إلكتروني.

وبحلول الساعة 05:18 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 66.95 دولاراً للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 63.79 دولاراً للبرميل.

وتتجه أسعار كلا الخامين لتسجيل أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع وفق رويترز.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى أواندا "دورة الصعود الهائلة لهذه السلعة الأساسية وصلت إلى نقطة توقف قوية وسوق الطاقة لا تعرف ما الذي يجب فعله في ظل ثبات وول ستريت على خلفية التضخم والتسطح البطيء للمنحنى في الهند". والهند هي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وأضاف "آفاق الطلب على الخام لا تزال إيجابية بالنسبة للنصف الثاني من العام وسيحول ذلك دون حدوث أي هبوط كبير لأسعار النفط".النفط أسعار النفط