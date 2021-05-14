التمسك بالصدارة شعار الهلال في محطة الباطن.. والشباب والنصر في مواجهة صعبة أمام الاتفاق والعين

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في الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يستضيف فريق الهلال نظيره الباطن اليوم الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن الجولة الـ27 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام يحل الشباب ضيفًا على الاتفاق، فيما يستضيف العين على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة نظيره النصر.

ويتصدر الهلال الترتيب بـ51 نقطة، فيما يحتل الشباب المركز الثاني بـ48 نقطة، والنصر في المركز الخامس بـ39 نقطة، والاتفاق يأتي سادسًا بـ38 نقطة، والباطن في المركز الـ13 بـ29 نقطة، والعين في المركز الـ16 (الأخير) بـ 20 نقطة.

ويحل الفيصلي ضيفًا على نظيره أبها على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.

ولحساب الجولة نفسها يلتقي الأهلي والقادسية على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويحتل الفيصلي المركز الـ 12 بـ 33 نقطة، وأبها في المركز الـ11 بـ 34 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز التاسع بـ35 نقطة بفارق نقطة عن القادسية الذي يحتل المركز العاشر.

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