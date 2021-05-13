شاهد .. منظر بهي لمصليي العيد في سراييفو بجامع الملك فهد

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عشرة آلاف مصل من الجنسين في أجواء إيمانية وسط إجراءات احترازية

اكتظ جامع الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود بسراييفو بدولة البوسنة والهرسك بالمصلين، في صلاة العيد اليوم بحضور أكثر من عشرة آلاف مصل من الجنسين حرصوا على الصلاة في الصرح الإسلامي الكبير الذي شيدته المملكة وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وسط ترتيبات وتطبيق للبروتوكولات الصحية المعتمدة لدى البوسنة .

ويقع المسجد الذي يُعد واحدًا من أكبر المشروعات الحضارية في منطقة البلقان, كما يُعد أكبر مسجد نفذته الهيئة السعودية العليا لمساعدة البوسنة والهرسك في البلاد, في منطقة كثافة سكانية تزيد على 90 ألف نسمة في قلب العاصمة سراييفو.

ويضم المسجد الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - في عام 2000م , مركزًا ثقافيًا يشتمل على قاعة للمحاضرات تستوعب 300 شخص، ومكتبة مركزية تحتوي أكثر من 10,000 عنوان بشكل مبدئي مزودة بقاعات للاطلاع، ووحدات للبحث وخلايا استماع ونسخ للأشرطة السمعية والبصرية، ووحدة للحاسب الآلي ومعملاً لتعليم اللغة العربية، إضافة إلى المرافق والخدمات المساندة .

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبتوجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد نفذت برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور, كما تقيم الوزارة عددًا من الدورات العلمية والبرامج والمناشط الدعوية خلال شهر رمضان المبارك في البوسنة والهرسك من خلال المركز عبر شبكة الإنترنت تطبيقًا للبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا .