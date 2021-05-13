أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وفيات كورونا تتجاوز 3.2 ملايين على مستوى العالم

Print
وفيات كورونا تتجاوز 3.2 ملايين على مستوى العالم وفيات كورونا تتجاوز 3.2 ملايين على مستوى العالم
الولايات المتحدة والبرازيل والهند أبرز المتضررين

وفيات كورونا تتجاوز 3.2 ملايين على مستوى العالم

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم، إلى أكثر من 160 مليون إصابة؛ فيما بلغت الوفيات أكثر من 3.2 ملايين وفاة.

ووفق بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 160.070.288، والوفيات 3.326.678. بحسب " اليوم".

وتَصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ583647 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 32.813.647.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ428034 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 15.359.397.

وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 254197، وإجمالي إصابات 23.340.938.

وحلت في المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ219595 وإجمالي إصابات 2.371.410.

أما المرتبة الخامسة، فكانت من نصيب بريطانيا بإجمالي وفيات 127901، وإجمالي إصابات 4.457.742.

أما سادسًا فجاءت إيطاليا بإجمالي وفيات 123544، وإجمالي إصابات 4.1131.078.

وفي المرتبة السابعة روسيا بإجمالي وفيات 112410، وإجمالي إصابات 4.849.044.

المرتبة الثامنة أتت فرنسا بإجمالي وفيات 107280 وإجمالي إصابات 5.882.882.

وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 85451، وإجمالي إصابات 3.564.494.

تلتها في المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات 79208، وإجمالي إصابات 3.592.751. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

الإمارات تسجّل 1591 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجّل 1591 إصابة جديدة بفيروس كورونا