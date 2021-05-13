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الهطولات تُواعد 12 منطقة في أول أيام العيد.. رعدية مصحوبة برياح

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الهطولات تُواعد 12 منطقة في أول أيام العيد.. رعدية مصحوبة برياح الهطولات تُواعد 12 منطقة في أول أيام العيد.. رعدية مصحوبة برياح
تقرير الأرصاد اليومي: بينها مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض

الهطولات تُواعد 12 منطقة في أول أيام العيد.. رعدية مصحوبة برياح

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، حائل، الشرقية، حفر الباطن، القيصومة، الحدود الشمالية، الجوف).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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