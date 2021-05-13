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شاهد.. 100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

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شاهد.. 100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى شاهد.. 100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى
الصلاة كانت داخل المساجد فقط بقطاع غزة بسبب الأوضاع الأمنية والوبائية

شاهد.. 100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

أدى 100 ألف فلسطيني صلاة عيد الفطر، اليوم الخميس، في المسجد الأقصى بمدينة القدس.

وأعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، عن موعد صلاة العيد لعام 1442هـ، في فلسطين والقدس وهو الساعة 6:15 حسب التوقيت الصيفي في فلسطين.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الأوقاف الفلسطينية في بيان لها أنه نظراً للأوضاع الأمنية التي يشهدها قطاع غزة، وكذلك الحالة الوبائية، فإن إقامة صلاة العيد ستكون في المساجد فقط، مع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية اللازمة.

كما منعت منعاً باتاً إقامة صلاة العيد في الساحات المركزية أو في العراء. صلاة عيد الفطر المسجد الأقصى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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