استعدادًا للعيد .. "أمانة عسير" تُنهي أعمالها في 78 حديقة ومتنزهًا

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مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا

أنهت أمانة منطقة عسير استعداداتها لعطلة عيد الفطر المبارك من خلال تهيئة أكثر من 78 من المتنزهات والحدائق والميادين لاستقبال الزوار، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة استعدت للعيد مبكرًا بخطة شاملة، تضمنت أعمال الصيانة والتهيئة والتطهير والتعقيم للمرافق العامة لاستقبال الزوار خلال عطلة عيد الفطر، إضافة إلى التأكد من توافر متطلبات السلامة في ألعاب الأطفال.

وأشار الحميدي إلى أنه تم تخصيص فِرق ميدانية، ستكون أعمالها مستمرة طيلة فترة أيام عيد الفطر، وستشمل النظافة العامة، وتطهير حاويات النفايات، وتعقيم المتنزهات والمواقع العامة وتهيئتها حرصًا على تسخير الإمكانيات كافة لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

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