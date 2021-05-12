الأردن يعلن : الخميس أول أيام عيد الفطر السعيد

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جى بي سي نيوز :- أعلن سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة أن يوم غد الأربعاء، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 13 أيار، هو غرة شهر شوال لعام 1442 هـ، وأول أيام عيد الفطر السعيد.

واشار الخصاونة الى ان اللجان الشرعية والفلكية االمختصة قامت بدراسة حركات القمر وتحري منازله بدقة، واستنادا الى هذه النتائج فقد ثبت لمجلس الافتاء والبحوث والدراسات الاسلامية عدم رؤية هلال شهر شوال . ورفع سماحته بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أسمى آيات التهنئة والتبريك لمقام جلالة عميد آل البيت الأطهار الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله، والأسرة الهاشمية، داعيا الله أن يحفظ جلالته وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية.

ودعا الخصاونة، أن يحفظ الله الأردن البلد الطيب المبارك، قيادة وحكومة وشعبا، وأن يحفظ الجيش المصطفوي درعه الحصين وسياجه المتين والأجهزة الأمنية، والكوادر الطبية والمقدسات الإسلامية، وأن يحرر المسجد الأقصى المبارك، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء، ويجنبنا الأسقام والأمراض، وأن يعيد هذه االمناسبة علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة وعلى الأمة العربية والإسلامية باليمن والبركات.