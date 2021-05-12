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مرعب.. شاهد ما حدث لـ15 شخصًا في بلكونة على المحيط

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فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لـ15 شخصًا في بلكونة على المحيط مرعب.. شاهد ما حدث لـ15 شخصًا في بلكونة على المحيط
وقفوا يحتفلون بميلاد صديقهم ويطالعون غروب الشمس

فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لـ15 شخصًا في بلكونة على المحيط

وقف 15 شخصًا في شرفة خشبية يحتفلون بميلاد صديقهم، ويطالعون غروب الشمس على شاطئ ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لكن فجأة حدث ما لم يتوقعه أحد.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن مدينة ماليبو بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية شهدت واقعة سقوط شرفة منزل بعد أن اكتظت بعدد كبير من الأشخاص الذين تجمعوا عليها، وبلغت الأعداد 15 شخصًا ليصاب منهم 12 شخصًا عقب انهيار شرفة المنزل. وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام أمريكية، لحظة انهيار الشرفة وسقوطها على الشاطئ الصخري الموجود تحتها بالقرب من الشاطئ.

وقد وقع الحادث نحو الساعة 5:30 مساءً يوم السبت الماضي، مما أدى إلى إصابة 12 شخصًا.

بادرت إدارة إطفاء مقاطعة لوس أنجلوس إلى سرعة الاستجابة للنداء الذي وصلها من أجل تفقد مكان الحادث وإنقاذ المتضررين من سقوط الشرفة، وتبين أن الشرفة خشبية ولم تتحمل وزن الـ15 شخصًا الذين وجدوا عليها، لتسقط أرضًا من ارتفاع 15 قدمًا.

وتم نقل أربعة ضيوف إلى المستشفى بإصابات متوسطة إلى خطيرة وعولج الباقون في مكان الحادث.

وقالت مالكة المنزل، إن أحدهم استأجر المنزل من أجل الاحتفال بميلاد صديق، ونبهتهم أن الشرفة لا تتحمل أكثر من 6 أشخاص، ولكن علمت بأن 30 شخصًا حضروا الحفل، منهم 15 كانوا في الشرفة لحظة سقوطها.

ونقلت الصحيفة عن أحد شهود العيان، قوله: "سمعنا صدعًا، ورأيت جميع أصدقائي يسقطون من ارتفاع 15 قدمًا على الصخور، لقد انهارت الشرفة تمامًا، كان المشهد فظيعًا، وكان يمكن أن يكون أسوأ بكثير".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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