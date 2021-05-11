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لم يتفق الطرفان على البنود الجديدة .. الاتحاد و"كاريلي" في طريق الانفصال

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لم يتفق الطرفان على البنود الجديدة .. الاتحاد و

بدأ نادي الاتحاد في البحث عن بديل لمدرب الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي "فابيو كاريلي".

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن إدارة النادي الغربي برئاسة أنمار الحائلي لم تفعل بند تجديد مدرب الفريق كاريلي " تلقائيًا" خلال الشهر الماضي، كما أن الطرفين لم يتفقا على بنود التمديد، وبالتالي باتت العلاقة بين الطرفين الأقرب للانفصال.

وأضافت الصحيفة: "هناك انقسام حول بقاء أو رحيل المدير الفني الحالي، وهو ما جعل المسؤولين يقررون التواصل مع وكلاء أعمال للبحث عن مدير فني جديد ينسجم مع المرحلة الجديدة للنادي".

وينافس الاتحاد على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الثالث في سلم ترتيب فرق الدوري بـ 46 نقطة وبفارق 5 نقاط عن متصدر الترتيب "الهلال".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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