شرطة الشرقية: القبض على 8 مقيمين بمحافظة الأحساء إثر مشاجرة جماعية

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تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأُحِيلوا إلى فرع النيابة العامة

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه مشاجرة جماعية بين مجموعة من الأشخاص بمحافظة الأحساء؛ فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المحافظة -بفضل الله- من تحديد هويتهم، والقبض عليهم، وهم (8) مقيمين من الجنسية البنجلادشية، في العقدين الثالث والخامس من العمر.

وتم إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.شرطة المنطقة الشرقية