٢٩٥٠ مشاركًا في مسابقة مستشفى النعيرية الثالثة

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حظيت بدعم واهتمام من قبل المسؤولين ورجال الأعمال بالمحافظة

اختتمت إدارة مستشفى النعيرية العام – أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي – مسابقتها الرمضانية الثالثة والتي كان محافظ النعيرية إبراهيم الخريف قد أطلقها بداية الأسبوع الماضي بحضور مدير المستشفى والمراكز الصحية بقطاع النعيرية حمد القحطاني.

وخصصت إدارة المستشفى مسابقة هذا العام تجسيدًا لذكرى الدكتور الراحل إسماعيل كردية - رحمه الله- والذي كان يعمل طبيبًا للأطفال بقسم الطوارئ قبل أن يغيبه الموت مطلع شهر أغسطس الماضي.

وقال مدير المستشفى والمراكز الصحية بقطاع النعيرية حمد القحطاني إن مسيرة الراحل اتسمت بالعطاء والإخلاص عبر مشواره العملي بمستشفى النعيرية العام لأكثر من عقد ونصف من الزمن. مستذكرًا سعيه الدؤوب في خدمة المجتمع من خلال حرصه على المشاركات المجتمعية والتي كان اخرها مبادرة "استشر طبيبك" بتقديم الاستشارات الطبية في تخصص طب الأطفال خلال فترة منع التجول في ذروة جائحة فايروس كورونا العام الماضي.

على جانب آخر أقامت إدارة المستشفى حفلاً تكريميًا للفائزين بالمسابقة، وبدأ الحفل بكلمة مدير الشؤون الحكومية والتواصل المؤسسي بالمستشفى عبدالله الشمري، قدم خلالها لمحة عن بداية مسابقات مستشفى النعيرية العام الرمضانية والتي انطلقت منذ 3 سنوات وحظيت بدعم واهتمام من قبل المسؤولين ورجال الأعمال بالمحافظة، وشهدت مشاركات عدة للمتسابقين من شتى مناطق المملكة. حيث شارك هذا العام في المسابقة الرمضانية ٢٩٥٠ متسابقًا.

وأبان الشمري أن الهدف من المسابقة هو السعي نحو إكساب المجتمع معلومات صحية وعامة مفيدة، فيما تكونت أسئلة هذا العام من 3 أسئلة دينية وتعريفية بالدور الذي قدمته المملكة في دعم الدول الصديقة لمواجهة جائحة فايروس كورونا. ودور القطاع الصحي في توفير مركز لقاحات كورونا.

وأشار إلى أنه تم اختيار 10 فائزين من خلال عملية السحب وهم: بشير لافي العنزي, سارة عبدالهادي الغنام, أحلام أحمد البودريس, نواف زامل الشهراني, حنان مفرح السبيعي, سعيد هايف الزعبي, نور الدين الشيخ, ضاوي عواض المطيري, عبدالعزيز يوسف هزازي, حسناء علي حسن. حيث تسلم الفائزون جوائزهم المالية والعينية من مدير المستشفى العام وتكريم الداعمين للمسابقة.