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انطلاق الاجتماع العربي الطارئ لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في القدس

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انطلاق الاجتماع العربي الطارئ لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في القدس انطلاق الاجتماع العربي الطارئ لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في القدس
يهدف إلى إصدار موقف حازم لوقف جرائم الاحتلال فوراً

انطلاق الاجتماع العربي الطارئ لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في القدس

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع الطارئ الافتراضي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في دورة غير عادية بطلب من فلسطين؛ لبحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس.

ويُعقد الاجتماع، برئاسة قطر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، بحضور الأمين العام أحمد أبوالغيط، ويهدف إلى إصدار موقف عربي حازم لوقف الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس والمسجد الأقصى فوراً، وفقاً لـ"الشرق".

وترأس وفد دولة فلسطين وزير الخارجية رياض المالكي، وسفير دولة فلسطين مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، والسفير المناوب لدى الجامعة العربية مهند العكلوك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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