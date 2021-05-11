أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. كوورة

شيكابالا "يستفز" جماهير الأهلي المصري

Print
شيكابالا "يستفز" جماهير الأهلي المصري شيكابالا "يستفز" جماهير الأهلي المصري

دخل قائد ، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، في مناوشات مع جماهير الأهلي، خلال مباراة جمعت الفريقين، أمس الاثنين، في الجولة الـ21 من منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

وبدأت المناوشات عندما قرر مدرب الزمالك، استبدال "شيكابالا" في الشوط الثاني، وأثناء خروجه من الملعب، أطلق بعض الحاضرين في مدرجات ملعب القاهرة من المنتمين للأهلي، صيحات استهجان وهتافات ضد قائد الزمالك، ليرد عليهم الأخير بطريقة وصفها البعض بـ"المستفزة وغير لائقة"، حيث أشار لهم صوب حذائه.


وربما تتسبب هذه الواقعة في توقيع عقوبة على "شيكابالا" من جانب اتحاد الكرة المصري.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، ليحافظ الزمالك على صدارة الدوري وعلى فارق النقطتين عن غريمه ووصيفه الأهلي، علما بأن الأخير يملك في جعبته مباراتين مؤجلتين.

المصدر: وكالات

كوورة

مواضيع متعلقة
شاهد اعتراضات دكة طلائع الجيش لحظة احتساب ركلة جزاء للأبيض و هجوم جماهير الزمالك فور الغائها

شاهد اعتراضات دكة طلائع الجيش لحظة احتساب ركلة جزاء للأبيض و هجوم جماهير الزمالك فور الغائها

شاهد ما فعله جنش مع لاعبى الزمالك لحظة التعادل امام طلائع الجيش

شاهد ما فعله جنش مع لاعبى الزمالك لحظة التعادل امام طلائع الجيش

فرحة هستيرية لدكة الزمالك عقب احراز هدف اسامة فيصل القاتل في الطلائع

فرحة هستيرية لدكة الزمالك عقب احراز هدف اسامة فيصل القاتل في الطلائع

ناصر منسي ينفعل بقوة عقب تغيره في لقاء الزمالك والطلائع وبسيوني يحزره

ناصر منسي ينفعل بقوة عقب تغيره في لقاء الزمالك والطلائع وبسيوني يحزره