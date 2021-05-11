الجيش اليمني يعلن مقتل مسلحين من "أنصار الله" وتدمير عتاد في غارات جوية غرب مأرب

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر "تويتر"، بأن "طيران التحالف دمر عربتين وثلاث آليات للحوثيين غربي مديرية صرواح (غربي مأرب) وقتل كل من كان على متنها".

من جهة أخرى، قالت جماعة الحوثيين عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسمها، إن التحالف العربي جدد غاراته الجوية على محافظة مأرب، إذ نفذ 16 غارة على مديرية صِرواح غربي مأرب، وثلاث أخرى على مديرية مَدْغِل شمال غربي المحافظة ذاتها، وذلك غداة استهدافه المديريتين بـ 25 غارة.

وذكرت أن طيران التحالف شن 8 غارات على محافظة البيضاء المجاورة لمأرب، استهدفت منطقة المكلة في مديرية رَداع شمال غربي البيضاء، بعد ساعات من إعلان الجماعة مقتل رجل وإصابة امرأتين اثر غارة جوية للتحالف.

ولم تشر جماعة الحوثيين إلى طبيعة الأهداف التي طالها القصف الجوي المكثف، أو حجم الأضرار الناجمة عنه.

وتشهد محافظة مأرب، للشهر الرابع تواليا، معارك محتدمة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، إثر إطلاق الأخيرة حملة عسكرية للسيطرة على آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا شمالي البلاد، مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية، وتمثل السيطرة عليها أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن.