تقرير يكشف اعتقال إسرائيل لعدد هائل من الفلسطينيين في أبريل

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جاء هذا في تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة – القدس، بحسب "رويترز".

© REUTERS / Mohammed Salem

وقال التقرير إن 402 فلسطيني نصفهم تقريبا من مدينة القدس التي تشهد صدامات متواصلة منذ ما يقرب من شهر، تم اعتقالهم في أبريل.

وأوضح التقرير أن من بين المعتقلين الشهر الماضي 61 طفلا و 7 نساء.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ حتى نهاية الشهر الماضي نحو 4400 أسير، بينهم 39 أسيرة.

وبلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 160 طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين نحو 430 معتقلا، بحسب التقرير.

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال أشخاص دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد بحجة وجود ملف سري لهم.

ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية المعنية على التقرير.