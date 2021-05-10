عضو في لجنة الأوبئة : الأردن يشهد انحسارا في الموجة الثانية من الفيروس

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جى بي سي نيوز :- تحدث عضو اللجنة الوطنية للأوبئة مهند النسور، الأحد، عن انحسار في الموجة الثانية من فيروس كورونا التي يشهدها الأردن، وذلك بعد انخفاض في عدد الإصابات ونسبة الفحوص الإيجابية.

"نشهد انحسارًا في الموجة الثانية، وفي الأسابيع الماضية شهدنا تناقصًا في عدد الحالات وفي نسبة الإيجابية في الفحوص وفي عدد الدخول إلى المستشفيات وفي نسبة إشغال الأسرة"، بحسب ما أكد النسور .

وقال إن "جميع المؤشرات التي ننظر إليها والتي تهمنا في تقييم الموجة وشدتها وخطورتها وحجمها آخذة بالانحسار" ، وفق المملكة .

"اليوم سجلنا نسبة إيجابية تقل عن 5% وهذا مؤشر مهم لنسبة الانتشار المجتمعي التي تشهدها المملكة وهذا يعني انحسارًا في عدد الحالات بين المرضى والمخالطين"، وفق النسور.

وفي ظل انحسار عدد الإصابات بالفيروس، رأى النسور أنها "فرصة حقيقية لإعادة تنظيم صفوف الجيش الأبيض (الكوادر الطبية) وتعزيزها وتقويتها وإراحتها لتكون على جاهزية لمواجهة أي انتكاسة قد تكون مستقبلا".

وتحدث عن "القدرة على تطعيم 70 ألفا يوميا" باللقاح المضاد للفيروس، مشيرا إلى أن الهدف هو الوصول إلى "100 ألف في اليوم الواحد... وحلمنا رفع نسبة التغطية للمطاعيم".

"هناك عوامل إيجابية حيث إن المطاعيم أصبحت متوفرة بشكل أكبر وأصبح الإقبال من قبل الناس في التسجيل على المنصة والإقبال على التطعيم أصبح بشكل أفضل وكبير عكس البدايات فكان هناك رفض وشائعات كبيرة"، على ما أكد النسور.

وحتى الثلاثاء الماضي، تلقّى أكثر من 800 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من فيروس كورونا المستجد، فيما حصل أكثر من 286 ألفًا على الجرعة الثانية من المطعوم في الأردن، وفق المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وتحدث المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عن "تلقي 805020 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل 286028 شخصا على الجرعة الثانية".

ووصل عدد المسجلين في منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة إلى 1.726845 مليون شخص.

النسور قال: "في بداية شهر تموز/يوليو المقبل، سيكون هناك مليونان أو 3 ملايين من الأشخاص قد تم تطعيمهم".