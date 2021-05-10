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مفتي يدين اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للمسجد الأقصى

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مفتي مصر يدين اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للمسجد الأقصى مفتي يدين اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للمسجد الأقصى
طالب جميع المنظمات الدولية المعنية بالتدخل السريع والعاجل لوقف هذه الممارسات

مفتي مصر يدين اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للمسجد الأقصى

دان مفتي الدكتور شوقي علام بأشد العبارات الاقتحامات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، والاعتداء على المقدسيين والمصلين الفلسطينيين، وإخراجهم من داخل باحات المسجد الأقصى.

ودعا الدكتور شوقي في بيان اليوم إلى ضرورة وقف جميع الممارسات التي تنتهك حرمة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمقدسين، معربًا عن استنكاره استخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة في تعاملها مع المصلين والفلسطينيين، وإطلاق قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز تجاههم؛ ما أسفر عن إصابات في الجانب الفلسطيني.

وطالب مفتي مصر جميع المنظمات الدولية المعنية بالتدخل السريع والعاجل لوقف ممارسات وانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، والاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى المبارك والمقدسيين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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