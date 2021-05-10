أخبار عاجلة

"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
دروس من الحدث الشربليّ -
هل سيتم إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح لوجود أضرار جانبية كبيرة؟.. "الصحة" تنفي -
دروس من الحدث الشربليّ -
هل سيتم إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح لوجود أضرار جانبية كبيرة؟.. "الصحة" تنفي -
قوات الاحتلال تعتقل 4 مقدسيين وتمنع حارسًا بالمسجد الأقصى من دخوله -
"الحصيني": الصيف يبدأ فعليًّا 7 يونيو المقبل.. والأجواء الحارة تسبقه -
الشباب يعزز مركزه الثاني بفوزه الكبير على الفيصلي بخماسية -
واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وضع خطير جداً.. إسرائيل تصادر مفاتيح المسجد الأقصى من حراس الأوقاف

Print
وضع خطير جداً.. إسرائيل تصادر مفاتيح المسجد الأقصى من حراس الأوقاف وضع خطير جداً.. إسرائيل تصادر مفاتيح المسجد الأقصى من حراس الأوقاف
فيما ناشد "سلهب" ملك الأردن بذل قصارى جهده لوقف الاعتداءات بـ"الأقصى"

وضع خطير جداً.. إسرائيل تصادر مفاتيح المسجد الأقصى من حراس الأوقاف

صادرت القوات الإسرائيلية مفاتيح المسجد الأقصى من حراس الأوقاف الإسلامية، بحسب " اليوم".

وتجددت المواجهات داخل المسجد الأقصى بين الفلسطينيين المرابطين داخله والقوات الإسرائيلية، التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والصوتية وأطلقت عيارات مطاطية تجاه الفلسطينيين.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع أكثر من 180 إصابة اليوم الاثنين خلال المواجهات في المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 80 إصابة نقلت إلى مستشفيات: "المقاصد والفرنساوي والمستشفى الميداني للهلال".

وأكد رئيس مجلس أوقاف القدس عبدالعظيم سلهب، أن الوضع في القدس الآن خطير جداً، حيث "حول الاحتلال ساحات المسجد الأقصى إلى ساحة حرب".

وناشد "سلهب" الملك الأردني عبدالله الثاني صاحب الوصاية على المقدسات في القدس، أن يبذل قصارى جهده لوقف هذه الاعتداءات على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته لبؤة بمدربها في روسيا

فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته لبؤة بمدربها في روسيا

فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته لبؤة بمدربها في روسيا

فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته لبؤة بمدربها في روسيا

روسيا تفتح أبوب قاعدتها العسكرية الأكثر سرية

روسيا تفتح أبوب قاعدتها العسكرية الأكثر سرية

فيديو مرعب.. شاهد مطر النار في روسيا

فيديو مرعب.. شاهد مطر النار في روسيا