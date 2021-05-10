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اعتداء همجي على المصلين بالأقصى يوثقه الهلال الأحمر الفلسطيني بـ 175 إصابة

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اعتداء همجي على المصلين بالأقصى يوثقه الهلال الأحمر الفلسطيني بـ 175 إصابة اعتداء همجي على المصلين بالأقصى يوثقه الهلال الأحمر الفلسطيني بـ 175 إصابة
إصابات خطيرة وقوات الاحتلال منعت الطواقم الطبي من دخول المسجد لإسعافهم

اعتداء همجي على المصلين بالأقصى يوثقه الهلال الأحمر الفلسطيني بـ 175 إصابة

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها تعاملت اليوم الاثنين مع 175 إصابة بينها خطيرة بالوجه والأعين وأعداد كبيرة من المصابين بحالات اختناق جراء اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة واعتدائها بشكل همجي على المصلين فيه.

وأوضحت الجمعية في بيان نشرته "بترا" الأردنية أن الاحتلال منع الطواقم الطبية التابعة له من دخول المسجد الأقصى لإسعاف المصابين، لافتة إلى وجود إصابة واحدة خطيرة، و13 إصابة مباشرة بالعين، وباقي الإصابات متوسطة وطفيفة، وتم نقل 50 إصابة من باب الأسباط إلى مستشفيات القدس المحتلة المختلفة، ويجري نقل إصابات أخرى، وما يحول دون ذلك هو إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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