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"مناعة الجرعة الأولى".. الصحة مجدداً: تستمر لعدة أشهر

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"مناعة الجرعة الأولى".. الصحة مجدداً: تستمر لعدة أشهر "مناعة الجرعة الأولى".. الصحة مجدداً: تستمر لعدة أشهر
رداً على مغرّد عبر تويتر سأل عن موعد تلقيه الجرعة الثانية

جدّدت وزارة الصحة، اليوم، تأكيدها أن الدراسات تشير إلى أن المناعة المتحققة من الجرعة الأولى من لقاح كورونا تستمر لعدة أشهر.

جاء ذلك في معرض رد حساب "عش بصحة" على تويتر على أحد المغرّدين الذي أوضح أنه أخذ الجرعة الأولى من لقاح فايزر قبل 34 يوماً، قائلاً إن "المفروض أخذ الجرعة الثانية خلال ٤٢ يوماً كحد أقصى، حسب المركز الأمريكي للتحكم والمنع من الأمراض CDC"" ليرد عليه الحساب التابع لوزارة الصحة؛ مؤكداً أنه سيتم تحديد مواعيد الجرعة الثانية حسب توصيات اللجان الوطنية، وحسب التقدم في التغطية المجتمعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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