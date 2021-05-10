أخبار عاجلة

"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
دروس من الحدث الشربليّ -
هل سيتم إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح لوجود أضرار جانبية كبيرة؟.. "الصحة" تنفي -
دروس من الحدث الشربليّ -
هل سيتم إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح لوجود أضرار جانبية كبيرة؟.. "الصحة" تنفي -
قوات الاحتلال تعتقل 4 مقدسيين وتمنع حارسًا بالمسجد الأقصى من دخوله -
"الحصيني": الصيف يبدأ فعليًّا 7 يونيو المقبل.. والأجواء الحارة تسبقه -
الشباب يعزز مركزه الثاني بفوزه الكبير على الفيصلي بخماسية -
واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قوات الاحتلال تقتحم ساحات الأقصى مخلفة عشرات الجرحى والمعتكفين يتصدّون لهم

Print
قوات الاحتلال تقتحم ساحات الأقصى مخلفة عشرات الجرحى والمعتكفين يتصدّون لهم قوات الاحتلال تقتحم ساحات الأقصى مخلفة عشرات الجرحى والمعتكفين يتصدّون لهم
مواجهات عنيفة والشرطة تستخدم الرصاص والقنابل الصوتية في ذكرى احتلال المدينة

قوات الاحتلال تقتحم ساحات الأقصى مخلفة عشرات الجرحى والمعتكفين يتصدّون لهم

اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، ساحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، مخلفة عشرات الجرحى.

وألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية على الموجودين داخل ساحة المسجد الأقصى؛ ما أوقع إصابات بين صفوفهم.

وبحسب "الفرنسية"، احتشد مئات الفلسطينيين المعتكفين في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان؛ لمنع المستوطنين من الدخول إليه، إذ تحيي إسرائيل الإثنين ذكرى ما يسمّى "يوم توحيد القدس"؛ أي احتلالها للقدس الشرقية في 1967.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية منعها المستوطنين الذين بدأوا بالتجمُّع عند حائط البراق القريب، من الدخول إلى الباحات.

ويُسمح لليهود بزيارة الموقع خلال أوقات محدّدة، ولكن تُمنع عليهم الصلاة فيه لتجنب التوترات.

ويشهد المسجد بين الحين والآخر توترات بين المصلين والشرطة الإسرائيلية بسبب رفض الفلسطينيين دخول اليهود إليه، معتبرين هذه الخطوة استفزازاً لمشاعرهم.

وشهدت باحات المسجد الأسبوع الماضي اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط أكثر من 200 جريح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية

"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية

اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

هل سيتم إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح لوجود أضرار جانبية كبيرة؟.. "الصحة" تنفي

هل سيتم إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح لوجود أضرار جانبية كبيرة؟.. "الصحة" تنفي