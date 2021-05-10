تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة

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تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية , تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.