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تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة

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تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة
تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

تنبيه لـ

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية , تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد ووادي الفرع.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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