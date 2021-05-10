أخبار عاجلة

"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
دروس من الحدث الشربليّ -
هل سيتم إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح لوجود أضرار جانبية كبيرة؟.. "الصحة" تنفي -
دروس من الحدث الشربليّ -
هل سيتم إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح لوجود أضرار جانبية كبيرة؟.. "الصحة" تنفي -
قوات الاحتلال تعتقل 4 مقدسيين وتمنع حارسًا بالمسجد الأقصى من دخوله -
"الحصيني": الصيف يبدأ فعليًّا 7 يونيو المقبل.. والأجواء الحارة تسبقه -
الشباب يعزز مركزه الثاني بفوزه الكبير على الفيصلي بخماسية -
واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إصابة 7 مدنيين بشظايا باليستي حوثي سقط على مأرب بعد منتصف الليل

Print
إصابة 7 مدنيين بشظايا باليستي حوثي سقط على مأرب بعد منتصف الليل إصابة 7 مدنيين بشظايا باليستي حوثي سقط على مأرب بعد منتصف الليل
الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران استهدفت حياً سكنياً وسط المدينة

إصابة 7 مدنيين بشظايا باليستي حوثي سقط على مأرب بعد منتصف الليل

أصيب سبعة مدنيين أمس في مأرب، بشظايا صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على حي سكني وسط المدينة.

وقال مصدر محلي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن مليشيات الحوثي الإرهابية قصفت عند الـ 12 ونصف بعد منتصف الليل حياً سكنياً وسط مدينة مأرب بصاروخ باليستي، أسفر عنه سقوط سبعة مصابين من المدنيين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح المصدر أن الصاروخ هو الخامس الذي تقصف به الميليشيات الإرهابية مدينة مأرب، وتستهدف به المدنيين في المدينة خلال سبعة أيام، مؤكداً استمرار الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران في ارتكاب جرائمها المروعة بحق المدنيين في مدينة مأرب بقصفها المكثف للأحياء السكنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية

"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية

اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

هل سيتم إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح لوجود أضرار جانبية كبيرة؟.. "الصحة" تنفي

هل سيتم إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح لوجود أضرار جانبية كبيرة؟.. "الصحة" تنفي