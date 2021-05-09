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سكان قرى غرب المهد يعيشون في الظلام منذ عصر أمس

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سكان قرى غرب المهد يعيشون في الظلام منذ عصر أمس سكان قرى غرب المهد يعيشون في الظلام منذ عصر أمس
منها قرى الصعبية ومسرة والعد والسهلة

سكان قرى غرب المهد يعيشون في الظلام منذ عصر أمس

أبدى عدد من السكان في قرى عدة غرب محافظة مهد الذهب تذمرهم من انقطاع الكهرباء عن منازلهم منذ عصر أمس حتى وقت إعداد الخبر، بحسب شكواهم.

وقال محيا المطيري، وهو أحد السكان: إن المناطق الجنوبية من المحافظة شهدت أمس رياحًا وأمطارًا مختلفة؛ انقطعت معها الكهرباء عن قرى عدة ومراكز غرب المهد، منها (الصعبية - مسرة - العد – السهلة)، وبعض القرى المجاورة، منذ الساعة الثالثة عصرًا، وما زال الانقطاع مستمرًّا حتى صباح اليوم الاثنين.

وأضاف بأنهم مستمرون بالتواصل مع طوارئ الكهرباء، الذين يفيدون في كل مرة بأنه سيتم إصلاح الخلل وإعادة التيار خلال ساعة في كل مرة، لكن المشكلة لا تزال مستمرة!

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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