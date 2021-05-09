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الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني

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الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني
بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني

التقى الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، اليوم، رئيس وزراء باكستان عمران خان في مكة المكرمة، وتناول اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ونوّه الدكتور العيسى خلال اللقاء، بالمكانة التي تحظى بها جمهورية باكستان الإسلامية في الوجدان الإسلامي مقدرًا لدولته جهوده المشكورة.


من جهة أخرى، عبّر دولتُه عن تقديره لجهود رابطة العالم الإسلامي في العمل الإنساني على مستوى العالم، كما ثمن جهود الرابطة في تعزيز الوئام والحوار بين أتباع الأديان وكذلك معالجتها لظاهرة الإسلاموفوبيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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