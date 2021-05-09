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النصر يفاوض الأوزبكي جلال الدين .. لتعويض الأرجنتيني "بيتي"

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النصر يفاوض الأوزبكي جلال الدين .. لتعويض الأرجنتيني "بيتي" النصر يفاوض الأوزبكي جلال الدين .. لتعويض الأرجنتيني "بيتي"
للعب في دوري أبطال آسيا

النصر يفاوض الأوزبكي جلال الدين .. لتعويض الأرجنتيني

قالت تقارير صحفية ، اليوم الأحد ، إن إدارة نادي النصر بدأت في مفاوضة اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، المعار إلى شباب أهلي دبي في الوقت الجاري، بدلاً من الأرجنتيني بيتي مارتينيز المصاب .
ووفقًا لصحيفة "الرياضية "، أن مدرب الفريق الكروي الأول البرازيلي مانو مينيزيس، أكد حاجته إلى خدمات اللاعب الأوزبكي، خصوصًا في الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا، التي تُلعب في منتصف سبتمبر المقبل .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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