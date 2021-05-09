"نور مكة" يصدر أول شهادة بمستشفيات "الصحة" لزمالة "جراحة الأوعية الدموية"

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كشف المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور وائل الميمني، ‎عن تخرج أول متدرب في زمالة جراحة الأوعية الدموية.

وأشار إلى أنه جاء بعد التعاون المشترك بين المستشفى وهيئة التخصصات الصحية، والتي أثمرت ولله الحمد عن تخريج أول متدرب على مستوى مستشفيات وزارة الصحة.

‎وأوضح الممثل النظامي للاعتماد المؤسسي بمستشفى النور التخصصي، الدكتور حاتم عبادة، أن البرنامج يعد نتاجًا لاتفاقية التعاون المشترك مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعد اعتماد مستشفى النور التخصصي مركزًا تدريبيًا لبرامج الزمالة، والذي يضم ٢٧ برنامجًا تدريبيًا في مختلف التخصصات الطبية.

‎من جهة أخرى، أوضح رئيس البرنامج بالمستشفى واستشاري جراحة الأوعية الدموية والتداخلية الدكتور حسن الزهراني، قائلاً إنه بفضل الله تم تخريج أول متدرب في البرنامج بعد انتهاء مدة التدريب لذلك التخصص، وهي ثلاث سنوات، وذلك بعد اعتماد مستشفى النور التخصصي كمركز متخصص لتدريب زمالة جراحة الأوعية الدموية في عام ٢٠١٨.