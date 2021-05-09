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مكة.. "الشؤون الإسلامية" تجهّز 3156 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة العيد

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مكة.. "الشؤون الإسلامية" تجهّز 3156 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة العيد مكة.. "الشؤون الإسلامية" تجهّز 3156 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة العيد
"الخامري" دعا إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية والتدابير الوقائية

مكة..

جهّز فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرّمة، 3156 جامعاً ومسجداً ومصلى في منطقة مكة المكرّمة؛ لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وأوضح مدير فرع الوزارة الدكتور سالم بن حاج الخامري؛ أن الجوامع الرسمية التي ستُقام فيها الصلاة تبلغ 2108 جوامع و309 مصليات، إضافة إلى 739 مسجداً، مؤكداً أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار المستجد، والحرص على تنفيذ التعليمات للمحافظة على سلامة المصلين وصحتهم.

ودعا الخامري؛ الجميع، إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها الوزارة حفاظاً على سلامة المصلين وصحتهم؛ مشيراً إلى أنه تقرّرت إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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