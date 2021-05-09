25 عاماً من العطاء والإنجاز.. قصة نجاح مركز علاج العقم بمجموعة سليمان الحبيب

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نسب نجاح عمليات أطفال الأنابيب تخطت المعدلات المعتمدة من منظمة الخصوبة العالمية

انطلقت المسيرة الرائعة لمركز علاج العقم والمساعدة على الإنجاب بمجموعة د. سليمان الحبيب الطبية في منتصف عام 1996م، حيث أنشئ كقسم صغير مكوّن من ثلاث عيادات شكّلت النواة الأولى للمركز الذي يتربع الآن بعد مرور "25" عاماً على قمة مراكز علاج العقم في الشرق الأوسط، كأكبر مركز متخصّص يحتوي على أكبر مختبر أطفال أنابيب، ويحقق نسب نجاح عالية تخطت المعدلات المعتمدة عالمياً من قِبل منظمة الخصوبة العالمية.

ويعمل بالمركز نخبة من أفضل الكفاءات الطبية والفنية والتقنية.

في البداية قال د. محمد بن عامر البقنه؛ استشاري علاج العقم وأطفال الأنابيب، إن د. سليمان الحبيب؛ كانت لديه رغبة قوية ومبكرة في إضافة وحدة نوعية لعلاج العقم وأطفال الأنابيب تغني الأسر عناء البحث عن العلاج في الخارج، وبحثنا أنا ود. توفيق جعفر؛ معه أمر هذه الوحدة في عديد من الاجتماعات، ذلك لأن د. سليمان الحبيب؛ كانت له رؤية واضحة ومتكاملة حيال ما يجب عمله.

وأضاف البقنه؛ أذكر أنه كان يقول مراراً وتكراراً "استقطبوا أفضل الكوادر الطبية والفنية والإدارية وحتى موظفي الاستقبال والمواعيد يجب أن يتم اختيارهم بدقة وبمواصفات خاصة، واستجلبوا أحدث وأفضل التقنيات، لا تقلقوا بشأن المال والتكاليف، لا نريد وحدة لعلاج العقم والسلام، نريد وحدة تقدم خدمات في مستوى أو أفضل من تلك التي تقدمها الوحدات أو المراكز العالمية والإقليمية المتقدمة".