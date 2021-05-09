تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
قوات الاحتلال تعتقل 4 مقدسيين وتمنع حارسًا بالمسجد الأقصى من دخوله
-
الأحد 23 مايو 2021 10:31 مساءً
"الحصيني": الصيف يبدأ فعليًّا 7 يونيو المقبل.. والأجواء الحارة تسبقه
-
الأحد 23 مايو 2021 10:31 مساءً
الشباب يعزز مركزه الثاني بفوزه الكبير على الفيصلي بخماسية
-
الأحد 23 مايو 2021 10:31 مساءً
واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن
-
الأحد 23 مايو 2021 10:31 مساءً
"وقت اللياقة" تدشن برنامج FT-90 لقياس بيانات وقراءات التكوين البدني
-
الأحد 23 مايو 2021 10:15 مساءً
بهدف "قوميز".. "الهلال" يتوّج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
-
الأحد 23 مايو 2021 10:15 مساءً
أمير الباحة يزور المنتزه الوطني ومشروع إكرام ويطلع على خدماتهما وسير العمل فيهما
-
الأحد 23 مايو 2021 09:59 مساءً
مستفيدو "أنوار القادسية": حفريات الأراضي تعيقنا عن البناء.. شاهدوا الصور
-
الأحد 23 مايو 2021 09:59 مساءً
"صحة بيشة" تحقق مراكز متميزة في مؤشرات تجربة المريض للربع الأول من عام 2021م
-
الأحد 23 مايو 2021 09:59 مساءً
أمير جازان يوجّه بعدم التهاون في رصد مخالفات إجراءات "كورونا"
-
الأحد 23 مايو 2021 09:59 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
هكذا أصبحت أزمة تفشي فيروس كورونا في غزة
فيديو
cnn arabic
الأحد 09 مايو 2021 09:15 صباحاً
99
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
وسائل النقل المستقبلية ستغير كل جانب من جوانب الحياة.. ولكن
cnn arabic
الأحد 23 مايو 2021 12:49 مساءً
رحلة استكشاف في أول مركبة قادرة على الوصول إلى أعمق نقطة في محيطات العالم عبر التاريخ
cnn arabic
الأحد 23 مايو 2021 09:15 صباحاً
خبير صحي: إصابات كورونا بعد تلقي التطعيم بالكامل متوقعة
cnn arabic
الأحد 23 مايو 2021 09:15 صباحاً
على متن مروحية هذه الممرضة في مهمة لتطعيم سكان جزيرة معزولة بأكملها
cnn arabic
السبت 22 مايو 2021 01:03 مساءً
السابق
يحمي من أمراض القلب وحتى السرطان.. ما هي فوائد الشاي؟
التالى
حمية البحر الأبيض المتوسط قد تحميك أيضًا من تلف الدماغ ومرض الزهايمر
Tweets by @3yonNews