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مركز الفلك الدولي: سقوط حُطام "الصاروخ الصيني" في الساعة 02:04‏

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في التحديث قبل الأخير..

مركز الفلك الدولي: سقوط حُطام

أعلن مركز الفلك الدولي على حسابه في تويتر، آخر التحديثات حول الصاروخ الصيني التائه، ووفقًا لتغريدة من المركز فإن #الصاروخ_الصيني سيقع في الساعة 02:04 بتوقيت غرينتش، زائد أو ناقص 60 دقيقة، مؤكدًا أن معظم الدول العربية خارج نطاق الخطر، ما عدا: "عُمان والسعودية والأردن وفلسطين وليبيا وتونس والجزائر"، مع ضرورة متابعة آخر تحديث بعد نحو ساعتين.

ونشر المركز خريطة تبين مكان السقوط المتوقع، وتبين الخطوط الخضراء والحمراء تبين الأماكن التي قد يسقط فوقها الحطام خلال هامش الخطأ.

كما نشر صورة لحطام الصاروخ الصيني المتوقع سقوطه بعد قليل، كما صورها صباح اليوم من الولايات المتحدة عضو برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي، الدكتور بول ميلي.

مركز الفلك الدولي: سقوط حُطام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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