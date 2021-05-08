"الشؤون الإسلامية" بالجوف تجهّز 354 مسجدًا وجامعًا لصلاة عيد الفطر

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للتخفيف من التزاحم وتطبيق الإجراءات الاحترازية الكفيلة بمنع انتشار كورونا

قام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف، بتجهيز 354 جامعًا ومسجدًا وعدد من المصليات المكشوفة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ.

وأوضح مدير عام الفرع إبراهيم بن نزال السليمان، أن ذلك يأتي للتخفيف من التزاحم وتطبيق الإجراءات الاحترازية الكفيلة -بإذن الله- بمنع انتشار فيروس كورونا؛ مبينًا أن صلاة العيد ستقام بعد شروق الشمس بربع ساعة بمشيئة الله تعالى.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد منطقة الجوف