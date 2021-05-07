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.. الطيران المدني: الجهات المختصة هي من تحدد الدول المحظورة

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بالفيديو.. الطيران المدني: الجهات المختصة هي من تحدد الدول المحظورة .. الطيران المدني: الجهات المختصة هي من تحدد الدول المحظورة
يجب الالتزام باشتراطات الدول

بالفيديو.. الطيران المدني: الجهات المختصة هي من تحدد الدول المحظورة

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني في إبراهيم الروساء أن تحديد الدول والوجهات التي يُسمح بالسفر إليها، أو يُحظر السفر منها، ليس من اختصاص الهيئة، وإنما هناك جهات مختصة ولجان معنية مسؤولة.

اء ذلك في معرض الرد على سؤال من قناة السعودية عن الدول التي يتم التحذير من السفر إليها، مثل الفلبين وكوريا.

وقال: هناك لجان معنية بتقييم حالات الدول ووجهاتها، وهي التي تُعنى بإعلان هذه الوجهات.

وأشار الروساء إلى أهمية وضرورة تأكد الراغبين في السفر من الاشتراطات كافة للدول المغادَر إليها من خلال الناقل الجوي، وأهمية اتباع إرشادات الدول حتى تتم عملية السفر بشكل آمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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