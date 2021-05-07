أخبار عاجلة

يتخذ الشباب السعودي خياراً استراتيجياً لشغل الوظائف .. ما مزايا ومكاسب برنامج نطاقات المطور؟ -
مساء اليوم.. أمطارٌ خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من الطائف -
الأخضر يخسر من نظيره الإماراتي.. في ختام الجولة الثانية لكأس العرب -
60 ألف طن ..."سالك" تُورّد أول شحنة من القمح الأسترالي إلى المملكة -
"إمام قباء" عقب قصر الميكروفونات للأذان: الإقامة ليست لإسماع الناس خارج المسجد -
خادم الحرمين يمنح رئيس الحرس الملكي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية -
الأخضر يخسر من نظيره الإماراتي.. في ختام الجولة الثانية لكأس العرب -
60 ألف طن ..."سالك" تُورّد أول شحنة من القمح الأسترالي إلى المملكة -
"إمام قباء" عقب قصر الميكروفونات للأذان: الإقامة ليست لإسماع الناس خارج المسجد -
خادم الحرمين يمنح رئيس الحرس الملكي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وباكستان.. إيمان مشترك وحرص شديد على علاقات متميزة

Print
السعودية وباكستان.. إيمان مشترك وحرص شديد على علاقات متميزة وباكستان.. إيمان مشترك وحرص شديد على علاقات متميزة
"آل عاتي" لـ"سبق": زيارة عمران خان للمملكة ترسيخ لقوة العلاقات

السعودية وباكستان.. إيمان مشترك وحرص شديد على علاقات متميزة

أكد المحلل السياسي مبارك آل عاتي لـ"سبق" أن زيارة رئيس الباكستانية عمران خان للسعودية تؤكد بالفعل أن هناك إيمانًا مشتركًا بين المملكة العربية وجمهورية باكستان الإسلامية بأهمية كل منهما للآخر.

وأضاف: "البلدان حريصان على بناء علاقات قوية ومتينة ومعمقة قابلة للاستمرار والتطور في زخم إسلامي، وتعد العلاقات العسكرية بين البلدين قوية جدًّا وواعدة، ويعمل البلدان على جعلها أكثر قوة في المستقبل".

وقال "آل عاتي": إنه "يتم تنفيذ تمارين عسكرية دورية سعودية باكستانية ومناورات مشتركة متعدّدة الأهداف؛ وذلك امتدادًا لخطط وبرامج قواتهما المسلحة التدريبية المعدّة مسبقًا، لتطوير المهارات القتالية لضباط وأفراد القوات المسلحة، ورفع مستوى الجاهزية القتالية".

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين؛ فذلك ضمانة حقيقية لأمن البلدين ولأمن واستقرار المنطقة، وسمو ولي العهد خلال زيارته التاريخية لباكستان 2019، أكد أن أمام باكستان مستقبلًا باهرًا وأنها ستصبح دولة قوية في المستقبل القريب.المملكة العربية السعودية باكستان السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية : نتابع إجراءات المسافرين من وإلى الأردن

السعودية : نتابع إجراءات المسافرين من وإلى الأردن

الوجهات السياحية السعودية في مرمى 180 ألف وكالة عالمية.. هنا التفاصيل

الوجهات السياحية السعودية في مرمى 180 ألف وكالة عالمية.. هنا التفاصيل

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10343.86 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10343.86 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10343.86 نقطة

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10343.86 نقطة