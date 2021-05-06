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ولي العهد يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

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ولي العهد يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة العشاء اليوم، صلاة الميت على والدة سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز - رحمها الله -.


وأدى الصلاة، ابن الفقيدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.
كما أدى صلاة الميت على الفقيدة: الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، والأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، والأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والأمير سعود بن ناصر بن سعود، وأصحاب السمو الأمراء والمعالي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
وتقبل سمو ولي العهد وسمو نائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة من الأمراء والمسؤولين، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

ولي العهد يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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