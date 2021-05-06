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لوحات باركود لقياس رضا قاصدي المسجد الحرام عن الخدمات المقدمة خلال رمضان

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لوحات باركود لقياس رضا قاصدي المسجد الحرام عن الخدمات المقدمة خلال رمضان لوحات باركود لقياس رضا قاصدي المسجد الحرام عن الخدمات المقدمة خلال رمضان
ضمن جهود تطوير بيئة الأعمال وتحسين مستوى الأداء واستمرارية التطوير الإداري والتقني

لوحات باركود لقياس رضا قاصدي المسجد الحرام عن الخدمات المقدمة خلال رمضان

أوضح وكيل الرئيس العام للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية نايف بن مشهور المطرفي، أن الوكالة -ممثلة في إدارة تجربة ضيف الرحمن- سخّرت كل إمكانياتها منذ بداية موسم رمضان المبارك لقياس رضا قاصدي المسجد الحرام عن الخدمات المقدمة لهم وأخذ آرائهم وانطباعاتهم؛ وذلك ضمن جهود الوكالة في تطوير بيئة الأعمال، وتحسين مستوى الأداء، واستمرارية التطوير الإداري والتقني.

وأضاف: عملنا في الموسم الاستثنائي هذا العام على تركيب ألواح Qr باركود الخاصة بنظام قياس الرضا التفاعلي عبر التطبيقات الذكية؛ وذلك للوصول إلى أقصى استفادة من الخدمات الإلكترونية، وتسخيرها في خدمة قاصدي المسجد الحرام بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية.

وختم بشكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على دعمه المستمر لجميع وكالات وإدارات الرئاسة؛ للسير بخطى واثقة تتماشى مع مسيرة النمو والازدهار التي تشهدها المملكة العربية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.رئاسة شؤون الحرمين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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