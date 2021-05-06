أخبار عاجلة

العثور على "مفقود الجحفة" متوفى في أحد الجبال بحائل -
طالبهم بتحقيق الانتصار في المباريات المتبقية .. تركي بن طلال يساند ضمك -
بعقد يمتد لموسمين.. "الهلال" يقدم عرضاً خيالياً للمدرب البرتغالي "كونسيساو" -
ماذا قال الشيخ "ابن عثيمين" حول فتوى رفع الإقامة والصلاة عبر مكبرات الصوت؟ -
"بلينكن": حل الدولتين يضمن مستقبل إسرائيل ويمنح الفلسطينيين الدولة التي يستحقونها -
"العتيبي" نائبًا للمشرف العام بمستشفى عبدالله ببيشة -
وزير الخارجية يستعرض مساهمة المملكة بأعمال قمة تمويل اقتصاديات إفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير تبوك يوجه باستمرار العمل لخدمة المواطنين أثناء إجازة عيد الفطر المبارك

Print
أمير تبوك يوجه باستمرار العمل لخدمة المواطنين أثناء إجازة عيد الفطر المبارك أمير تبوك يوجه باستمرار العمل لخدمة المواطنين أثناء إجازة عيد الفطر المبارك
أكد على متابعة أعمال اللجان الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية من كورونا

أمير تبوك يوجه باستمرار العمل لخدمة المواطنين أثناء إجازة عيد الفطر المبارك

وجّه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الإدارات المعنية في الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الفطر المبارك، لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.

وتفصيلًا: ‏أكد أمير منطقة تبوك على متابعة أعمال اللجان الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار ، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزّها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله–.أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان تبوك فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

الإمارات تسجّل 1591 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجّل 1591 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل 240842 إصابة بفيروس كورونا

الهند تسجل 240842 إصابة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجل 2.694 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجل 2.694 إصابة جديدة بفيروس كورونا