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أمير الشرقية يوجه باستمرار العمل خلال إجازة العيد لخدمة المواطنين

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أمير الشرقية يوجه باستمرار العمل خلال إجازة العيد لخدمة المواطنين أمير الشرقية يوجه باستمرار العمل خلال إجازة العيد لخدمة المواطنين
دعياً إلى ضرورة تعاون الجهات كافة وتوفير الخدمات لأهالي المنطقة

أمير الشرقية يوجه باستمرار العمل خلال إجازة العيد لخدمة المواطنين

وجّه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز الإدارات المعنية في الإمارة، والمحافظات والمراكز التابعة لها، بالعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين ومتابعة إنجاز العمل.

وأكد أمير المنطقة أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة التي تحرص على كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم، دعياً إلى ضرورة تعاون الجهات كافة وتوفير الخدمات لأهالي المنطقة وزائريها، وقاصدي الأماكن السياحية بالمنطقة.

وشدد الأمير سعود بن نايف على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإتباع التوجيهات الصادرة من الجهات الصحية، داعيا الله تعالى أن يوفق قادتنا وأن يديم الأمن والأمان والاستقرار على بلادنا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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