أخبار عاجلة

جسر الملك فهد.. مبادرات توعوية تتزامن مع رفع قيود السفر -
في "عارضة جازان".. إلقاء الكمامات أمام المحال ينذر بكارثة صحية -
الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند للمملكة -
جسر الملك فهد.. مبادرات توعوية تتزامن مع رفع قيود السفر -
في "عارضة جازان".. إلقاء الكمامات أمام المحال ينذر بكارثة صحية -
الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند للمملكة -
الأخضر السعودي إلى مصر اليوم .. للمشاركة في بطولة كأس العرب -
8 آلاف مستفيد من البرامج الدعوية الرمضانية لجمعية توعية الجاليات بالشرائع -
البلطان يخاطب الجهاز الفني واللاعبين : عودوا إلى سكة الانتصارات -
الأخضر السعودي إلى مصر اليوم .. للمشاركة في بطولة كأس العرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بسبب جائحة كورونا.. "فيفا" يؤجل تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر

Print
بسبب جائحة كورونا.. "فيفا" يؤجل تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر بسبب جائحة كورونا.. "فيفا" يؤجل تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر

بسبب جائحة كورونا..

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس تأجيل مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 والتي كان مقرراً لها الشهر المقبل وذلك نتيجة لجائحة كورونا.

وذكر البيان: "فيفا يمكنه التأكيد على أنه بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) والأخذ في الاعتبار الاضطرابات الحالية بفعل جائحة كورونا والحاجة لضمان توفير أفضل شروط لعب لكل الفرق، تم الاتفاق على تأجيل التصفيات الإفريقية".

ومن المقرر أن تلعب المباريات ضمن أجندة المباريات الدولية في أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2021 ومارس 2022.

وتشارك جميع المنتخبات الإفريقية الـ54 التابعة لفيفا، في تصفيات ويتأهل خمسة من بينهم للمشاركة في المونديال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رالي الأندلس.. يزيد الراجحي يعود للمنافسة عبر مشاركته في أولى جولات كأس العالم

رالي الأندلس.. يزيد الراجحي يعود للمنافسة عبر مشاركته في أولى جولات كأس العالم

مدرب الأخضر: كأس العرب خطوة مهمة للإعداد في تصفيات كأس العالم.. وهدفي اللقب الثالث

مدرب الأخضر: كأس العرب خطوة مهمة للإعداد في تصفيات كأس العالم.. وهدفي اللقب الثالث

الأخضر السعودي الإلكتروني يتأهل إلى بطولة كأس العالم في الدنمارك

الأخضر السعودي الإلكتروني يتأهل إلى بطولة كأس العالم في الدنمارك

الأخضر السعودي الإلكتروني يتأهل إلى بطولة كأس العالم في الدنمارك

الأخضر السعودي الإلكتروني يتأهل إلى بطولة كأس العالم في الدنمارك