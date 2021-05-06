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وزير الإعلام المكلف يناقش مع نظيره البحريني  الشؤون الإعلامية الخليجية والعربية

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وزير الإعلام المكلف يناقش مع نظيره البحريني  الشؤون الإعلامية الخليجية والعربية وزير الإعلام المكلف يناقش مع نظيره البحريني  الشؤون الإعلامية الخليجية والعربية
تشكيل فرق عمل لزيادة التنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة

وزير الإعلام المكلف يناقش مع نظيره البحريني  الشؤون الإعلامية الخليجية والعربية

استقبل وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم بقصر الضيافة بمكة المكرمة وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين علي بن محمد الرميحي.
وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الإعلامي، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.
وعقب الاجتماع عبر معالي الوزير الرميحي في تصريح إعلامي عن سعادته بزيارة المملكة العربية ووجوده في هذه الأيام المباركة بمكة المكرمة، موضحاً أن اللقاء الذي عُقد مع وزير الإعلام المكلف كان مثمراً ويعكس ما يربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية من علاقة تمتد جذورها عبر التاريخ.
وبين أنه تم خلال اللقاء بحث ومناقشة عدد من الشؤون الإعلامية الخليجية والعربية، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الآليات والمبادرات، مبيناً أن التنسيق بين المملكة والبحرين دائم ومستمر.
وأشار وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين إلى أنه سيتم تشكيل فرق عمل لزيادة التنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة.
وعبر عن سعادته بما شاهده من تنظيم في مكة المكرمة التي استقبلت أكثر من 3 ملايين معتمر منذ بداية رمضان، مبيناً أن المملكة العربية السعودية بقيادتها الحكيمة وبشعبها المخلص يقومون بعمل متميز في خدمة الحرمين الشريفين واستقبال ضيوف بيت الله الحرام.
وأشاد الوزير الرميحي بما شاهده في المسجد الحرام من شباب وفتيات سعوديين يقومون بعمل احترافي ومنظم في خدمة ضيوف الرحمن في ظل هذا الظرف الاستثنائي، مشيراً إلى أن أداء مناسك العمرة كان ميسراً وسلساً مما يعكس مستوى عالياً من المهنية في إدارة أداء المعتمرين لمناسك العمرة، داعياً الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد المباركة الأمن والأمان ويوفق قيادتها الرشيدة لخدمة الأمتين العربية والإسلامية.وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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