أخبار عاجلة

محافظ شرورة يؤدي صلاة العيد مع جموع المدنيين والعسكريين -
"الصحة" تهنئ الجميع بالعيد وتدعو لتطبيق التباعد الاجتماعي -
"الحربي" يشارك المشمولين بالرعاية فرحتهم بعيد الفطر -
محافظ شرورة يؤدي صلاة العيد مع جموع المدنيين والعسكريين -
"الصحة" تهنئ الجميع بالعيد وتدعو لتطبيق التباعد الاجتماعي -
"الحربي" يشارك المشمولين بالرعاية فرحتهم بعيد الفطر -
وسط إجراءات احتزازية.. محافظ صامطة يؤدي صلاة العيد بجامع العليا -
"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات في فلسطين -
"الزامل- الرزفة- الطبول".. لوحات فنية تجسد الموروث الشعبي لأهالي نجران أيام العيد -
"المسابقات": تعديل موعد مباراتين في الجولة 29 لطرفي نهائي الكأس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ردًّا على قرار "فيسبوك": "وصمة عار وإحراج لبلدنا"

Print
ترامب ردًّا على قرار "فيسبوك": "وصمة عار وإحراج لبلدنا" ردًّا على قرار "فيسبوك": "وصمة عار وإحراج لبلدنا"
قال: الحقيقة ستظهر على أي حال وبشكل أكبر وأقوى من أي وقت

ترامب ردًّا على قرار

علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد على قرار تعليق حسابه على "فيسبوك"، قائلًا: إن ما تقوم به شركات فيسبوك وتويتر وغوغل "وصمة عار وإحراج لبلدنا".

وقال ترامب في بيان إنه "تم سلب رئيس الولايات المتحدة حرية التعبير لأن اليساريين الراديكاليين يخافون من الحقيقة، لكن الحقيقة ستظهر على أي حال وبشكل أكبر وأقوى من أي وقت مضى".

وأضاف: "يجب على شركات وسائل التواصل الاجتماعي الفاسدة هذه أن تدفع ثمنًا سياسيًّا، ويجب ألا يسمح لها مرة أخرى بتدمير وتقويض عمليتنا الانتخابية".

هذا وصوت مجلس الإشراف على محتوى "فيسبوك" لصالح دعم حظر ترامب، من المنصة، إلا أنه اعتبر أنه "ليس من المناسب فرض التعليق إلى أجل غير مسمى".

وقال المجلس إنه أمام "فيسبوك" ستة أشهر لإعادة النظر في "العقوبة العشوائية" التي فرضها في السابع من يناير، والبتّ في عقوبة أخرى تعكس "جسامة الانتهاك واحتمال الضرر المستقبلي"؛ وفق اليوم.

وشدد على أن العقوبة الجديدة يجب أن تكون "واضحة وضرورية ومتناسبة" ومتسقة مع قواعد "فيسبوك" بشأن الانتهاكات الجسيمة.الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا تسجل 8217 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل 8217 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجيش الأمريكي ينفذ عملية إنزال كبيرة قرب حدود روسيا

الجيش الأمريكي ينفذ عملية إنزال كبيرة قرب حدود روسيا

قبل 21 عاما.. بوتين تولى منصب رئيس روسيا

قبل 21 عاما.. بوتين تولى منصب رئيس روسيا

روسيا تحيي الذكرى الـ76 للنصر على النازية. تقليد العروض العسكرية ومعناها - تعليق يوري كوت

روسيا تحيي الذكرى الـ76 للنصر على النازية. تقليد العروض العسكرية ومعناها - تعليق يوري كوت