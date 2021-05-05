أمير الشرقية يستقبل القائم بأعمال دولة قطر

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أكدا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين

‬استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال دولة قطر لدى المملكة بالإنابة، حسن بن منصور الخاطر.

ونوّه بالعلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، وسعي البلدين نحو تعزيزها وتطويرها، كما تطرق سموه إلى التسهيلات التي تقدمها الجهات المختصة في البلدين لتسهيل عبور المواطنين والمقيمين بين البلدين مع الأخذ في الاعتبار تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد الأمير "سعود" أن جميع مواطني مجلس التعاون الخليجي يحظون بالعناية والاهتمام عند قدومهم عبر المنافذ في المنطقة الشرقية.

من جهته، قدم "الخاطر" شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية، مؤكداً على العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين.