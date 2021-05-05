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توزيع الورود على الناس لنشر الفرحة في أوساط المارة

‬ أطلقت شركة "فلاورد"، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين حملة "رمضان بذرة الخير" في شهر رمضان المبارك في مراكزها في المملكة.

وقد قامت بتوزيع وجبات إفطار صائم للمحتاجين، وتجول فريق من الشركة في بعض الأماكن، وقام بتوزيع الورود على الناس لنشر الفرحة في أوساط المارة.

وتعاونت "فلاورد" في الرياض مع جمعية إخاء للأيتام لتوزيع أكثر من 400 سلة غذائية مزينة بالورود للأشخاص والعائلات المتعففين.

أما في المنطقة الشرقية؛ فقد تشاركت "فلاورد" مع لجنة التنمية الأهلية الاجتماعية بقرية أم الساهك وشاركت فريق الخطة الأولى بتوزيع أكثر من 300 سلة غذائية وهدايا للمستفيدين من برنامج اللجنة الهدف منها المساعدة في إطعام الأسر ذات الدخل المحدود وسد حاجات الأفراد وتمكين المجتمع.

وقال المدير التنفيذي لإقليم الخليج العربي في "فلاورد" محمد العريفي: نود في البداية أن نتمنى للجميع رمضان كريم، أعاده الله علينا باليمن والبركات.

وأضاف: نحن في "فلاورد" نحرص دوماً على القيام بنشاطات خيرية متنوعة تهدف إلى دعم من هم بحاجة في المجتمعات التي نعمل بها، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، أصبحت الحاجة إلى القيام بالأعمال الخيرية والإنسانية أكبر بسبب تداعيات جائحة كورونا على الشرائح المختلفة في المجتمع، وأصبح من المهم أن نمد يد العون للمحتاجين ونلعب دوراً إيجابياً في حياتهم لجعلها أسهل ولو بأبسط الطرق.

وأردف: نود أن نشكر الجمعيات الخيرية لجهودها الدؤوبة لعمل الخير طوال العام ولإتاحة الفرصة لنا للمساعدة ونشر البهجة في هذا الشهر الفضيل، آملين أن يكون العام المقبل أفضل للجميع وأن نجتمع مع أهلنا مجدداً.

يذكر أن "فلاورد" هو متجر إلكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث نقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش العمل في جميع الدول التي نعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود.

وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في اليوم نفسه عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.