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بحملة عن السلامة .."مرور صامطة" يحتفل بأسبوع المرور العربي

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تحت شعار"الحوادث ليست بمصير بل إهمال وتقصير"

بحملة عن السلامة ..

فعل مرور محافظة صامطة الحملة التوعوية بالحوادث وذلك تزامنًا مع انطلاق فعاليات أسبوع المرور العربي خلال الفترة من (4-10 مايو)2012م تحت شعار"الحوادث ليست بمصير بل إهمال وتقصير".

وفي التفاصيل .. قد قام قسم السلامة المرورية بنشر البرشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لمحافظة صامطة ممثلة بالمركز الإعلامي حتى يتسنى لأكبر عددٍ من المواطنين من القراءة والاستفادة من هذه المنشورات.

واشتملت الحملة على نشر وتوزيع اللوحات الإرشادية والتوعوية وذلك في عددٍ من المواقع والمجمعات والمولات التجارية وفي الميادين والطرقات وكذلك في مداخل ومخارج المحافظة.

كما تم استخدام صالات الانتظار بمستشفى صامطة العام لعرض الصور التوعوية والعبارات الإرشادية وتعد مشاركة مرور صامطة في أسبوع المرور العربي هي عبارة عن نشر التوعية في الميادين العامة ومراكز التسوق بهدف توعية السائقين وتحذيرهم من مخاطر السرعة وعواقبها داعين جميع قائدي وقائدات المركبات بالالتزام بالسرعة المحددة على الطرقات والالتزام بالقواعد والإشارات المرورية حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

بحملة عن السلامة ..

بحملة عن السلامة ..

بحملة عن السلامة ..

بحملة عن السلامة ..

بحملة عن السلامة ..

بحملة عن السلامة ..

بحملة عن السلامة ..

بحملة عن السلامة ..

بحملة عن السلامة ..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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