أخبار عاجلة

"الزامل- الرزفة- الطبول".. لوحات فنية تجسد الموروث الشعبي لأهالي نجران أيام العيد -
"المسابقات": تعديل موعد مباراتين في الجولة 29 لطرفي نهائي الكأس -
كورونا.. باكستان تسجل 3265 إصابة جديدة و418 حالة بالأردن -
كورونا.. باكستان تسجل 3265 إصابة جديدة و418 حالة بالأردن -
"الغزواني" يعايد المناوبين في "كهرباء جازان" -
المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط بطائرة مسيرة -
بدء تطبيق قرارات التحصين للعاملين في 3 أنشطة -
في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة -
"الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين -
بالصور.. "شبابية" تندحة عسير تطلق ثلاث مبادرات في أول يوم لعيد الفطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحبوب" تعلن استكمال إسناد استيراد وبيع الشعير لعدد من منشآت القطاع الخاص

Print
"الحبوب" تعلن استكمال إسناد استيراد وبيع الشعير لعدد من منشآت القطاع الخاص "الحبوب" تعلن استكمال إسناد استيراد وبيع الشعير لعدد من منشآت القطاع الخاص
أكدت أن البيع للمربّين سيتم وفقًا لمبادئ المنافسة بين الموردين والأسعار العالمية

أكدت المؤسسة العامة للحبوب أنه تم استكمال عملية إسناد استيراد وبيع الشعير إلى عدد من منشآت القطاع الخاص في مناطق المملكة وبحيث تكون البيع للمربين وفقًا لمبادئ المنافسة العامة بين الموردين بناء على الأسعار العالمية للاستيراد.

وتفصيلًا: جاء ذلك في بيان إلحاقي أصدرته المؤسسة بشأن مزايدة الشعير، وقالت فيه إن ذلك يأتي إلحاقًا للبيانات الصادرة بتاريخ 1442/2/17، الموافق 2021/4/29، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإسناد عملية استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص.

وأهابت المؤسسة بالعملاء التعامل والإيداع في الحسابات البنكية الخاصة بالشركات، مع الإحاطة بأن المؤسسة ولضمان عدم تأثر وفرة الشعير بالأسواق، سمحت للشركات المؤهلة باستخدام الأكياس التي تحمل شعار المؤسسة (الفترة محدودة) لحين طباعة وتسجيل الأكياس الخاصة بهم.

وأضافت: "تأمل من العملاء ممن لديهم إيداعات في حسابات المؤسسة والتي لم يتم التحميل بها لأي سبب، يمكنهم تسليم أصل سند الإيداع البنكي للإدارة العامة للشعير بالمؤسسة للتحقق واستكمال إجراءات إعادة المبالغ في حساباتهم، ويمكن الاستفسار عن ذلك من خلال البريد الإلكتروني: (talmujahed@sage.gov.sa).المؤسسة العامة للحبوب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انخفاض أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في 8 أسابيع

انخفاض أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في 8 أسابيع

انخفاض أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في 8 أسابيع

انخفاض أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في 8 أسابيع

ارتفاع في أسعار النفط.. و"برنت" يسجل 68.86 دولاراً للبرميل

ارتفاع في أسعار النفط.. و"برنت" يسجل 68.86 دولاراً للبرميل

ارتفاع في أسعار النفط.. و"برنت" يسجل 68.86 دولاراً للبرميل

ارتفاع في أسعار النفط.. و"برنت" يسجل 68.86 دولاراً للبرميل