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البنك المركزي يطلق برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج.. هذه الشروط

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البنك المركزي يطلق برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج.. هذه الشروط البنك المركزي يطلق برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج.. هذه الشروط
لبناء حياة مهنية تعزز من دورهم في الصناعة المالية ودمجهم فيها وتطويرهم

البنك المركزي يطلق برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج.. هذه الشروط

‬ أعلن البنك المركزي السعودي إطلاق برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج (PLP)، للإسهام في دعم صناعة الخدمات المالية في المملكة من خلال بناء كوادر وطنية للمستقبل.

ويستهدف البرنامج خريجي وخريجات الجامعات والجامعات الدولية المعتمدة من حملة درجة البكالوريوس أو الماجستير، وتأهيلهم من خلال التركيز على مجموعة من المهارات التدريبية والمعارف؛ لبناء حياة مهنية تعزز من دورهم في الصناعة المالية ودمجهم فيها وتطويرهم، حيث ستتاح للمرشحين الفرصة من خلال البرنامج للاختيار بين خمس إدارات رئيسة داخل البنك المركزي وهي: (مراقبة التأمين، ومراقبة شركات التمويل، والسياسة النقدية، والاستقرار المالي، وتقنية الأعمال).

وبيّن البنك المركزي أن برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج يستخدم منهجيات وأساليب تعليم متنوعة من شأنها إكساب المرشحين المهارات العملية والمعرفية لتعزيز فرص التوظيف، سواء في البنك المركزي أو في أي جهة عاملة في القطاع المالي، حيث يتبنى منهج التعليم الديناميكي المدمج بما في ذلك نظام التدوير الإداري، ونظام التعليم التفاعلي داخل القاعات الدراسية، والتدريب العملي والسلوكي والتوجيهي، وزيارات للجهات ذات العلاقة، والتقييم المستمر وتقديم الملاحظات، إضافة إلى العمل على مشاريع جماعية، وتقديم عرض يعكس تجربتهم، كما أن البرنامج يتيح الحصول على العديد من الشهادات الاحترافية.

وأوضح البنك المركزي أن برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج يمتد لمدة ستة أشهر ابتداء من شهر سبتمبر من العام الجاري 2021م، ويحصل من خلاله المتدربون على العديد من المزايا والحوافز، داعيا في هذا الصدد الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى التسجيل عبر بوابة القبول الإلكتروني على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي من خلال الرابط: https://careers.sama.gov.sa/ar/page/professional-program/، مشيراً إلى أن التقديم يبدأ من 4 إلى 24 مايو 2021، حيث سيتم إخطار المرشحين للمرحلة التالية بالمتطلبات في حينه، تمهيداً لعملية الفرز في نهاية العملية الترشيحية التي تتضمن إجراء مقابلات شخصية وتقديم عرض للمؤهلين في مقر البنك المركزي السعودي بالرياض.

يُذكر أن المتقدم للبرنامج يشترط أن يكون سعودي الجنسية وأن يلتزم بإكمال البرنامج، وأن يكون حديث التخرج (بكالوريوس - ماجستير) في أحد التخصصات ذات العلاقة من إحدى الجامعات المحلية أو العالمية المعتمدة بتقدير لا يقل عن جيد جداً أو ما يعادله، إضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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