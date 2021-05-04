أخبار عاجلة

كورونا.. باكستان تسجل 3265 إصابة جديدة و418 حالة بالأردن -
"الغزواني" يعايد المناوبين في "كهرباء جازان" -
المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط بطائرة مسيرة -
بدء تطبيق قرارات التحصين للعاملين في 3 أنشطة -
في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة -
"الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين -
بالصور.. "شبابية" تندحة عسير تطلق ثلاث مبادرات في أول يوم لعيد الفطر -
وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود -
أمانة الشرقية تنفذ 46 ألف جولة رقابية خلال رمضان -
مصادر عسكرية: وفد مصري يصل تل أبيب لبحث عقد هدنة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"هلال الطائف" يباشر 2430 حالة إسعافية خلال رمضان

Print
"هلال الطائف" يباشر 2430 حالة إسعافية خلال رمضان "هلال الطائف" يباشر 2430 حالة إسعافية خلال رمضان
ما بين 1708 حالات مرضية و722 حادثة مرورية

كشف فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف عن إحصائية البلاغات من غرة رمضان المبارك حتى نهاية أمس، حيث بلغ عدد الحالات التي تم التعامل معها ٢٤٣٠ حالة إسعافية تنوّعت ما بين حالات مرضية وحالات مرورية.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، أنه تمّ التعامل مع تلك الحالات عبر كوادر بشرية مؤهلة بأعلى المعايير التي تتعامل بحرفية تامة، حيث جاءت البلاغات عن الحالات المرضية ١٧٠٨ حالات إسعافية متنوّعة فيما بلغ إجمالي عدد البلاغات عن الحوادث المرورية ٧٢٢ بلاغاً.

وأشار الثبيتي؛ في حديثه لـ "سبق" إلى الأعمال التطوعية التي شهدتها محافظة الطائف، حيث بلغ عدد الساعات التطوعية حتى اللحظة ٥٠٩ ساعات تطوعية؛ شارك فيها ٧٧ متطوعاً و٥١ متطوعة؛ تنوّعت أعمالهم ما بين "إفطار صائم، ونقاط فرز بصري، ونلتزم لننتصر، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية".

يُذكر أن الهيئة في محافظة الطائف تقدم خدماتها الإسعافية من خلال ٢٤ مركزاً إسعافياً مجهّزة بأعلى المعايير التي تسهم في تقديم الخدمة الاسعافية المتميزة لمحتاجيها، وفي حال طلب الخدمة الإسعافية يكون عبر الاتصال على الرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق "أسعفني".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الحالات المرضية" تستحوذ على بلاغات "الهلال الأحمر" بمكة خلال رمضان.. والحوادث ثانيًا

"الحالات المرضية" تستحوذ على بلاغات "الهلال الأحمر" بمكة خلال رمضان.. والحوادث ثانيًا

"الحالات المرضية" تستحوذ على بلاغات "الهلال الأحمر" بمكة خلال رمضان.. والحوادث ثانيًا

"الحالات المرضية" تستحوذ على بلاغات "الهلال الأحمر" بمكة خلال رمضان.. والحوادث ثانيًا

خطر "الهدار" يستفحل.. مسلسل الحوادث الدامية يتواصل بوفاة ضابط و3 من عائلة واحدة

خطر "الهدار" يستفحل.. مسلسل الحوادث الدامية يتواصل بوفاة ضابط و3 من عائلة واحدة

خطر "الهدار" يستفحل.. مسلسل الحوادث الدامية يتواصل بوفاة ضابط و3 من عائلة واحدة

خطر "الهدار" يستفحل.. مسلسل الحوادث الدامية يتواصل بوفاة ضابط و3 من عائلة واحدة