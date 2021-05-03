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الهلال الأحمر بجدة يستقبل 7918 بلاغًا خلال 20 يومًا في رمضان

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الهلال الأحمر بجدة يستقبل 7918 بلاغًا خلال 20 يومًا في رمضان الهلال الأحمر بجدة يستقبل 7918 بلاغًا خلال 20 يومًا في رمضان
تنوعت بين مرورية ومرضية

الهلال الأحمر بجدة يستقبل 7918 بلاغًا خلال 20 يومًا في رمضان

استقبلت الفِرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة والمراكز التابعة لها (7918) بلاغًا خلال العشرين يومًا الماضية من شهر رمضان الحالي. وتنوعت البلاغات بين حوادث مرورية ومرضية، وتجاوبت معها الفِرق الإسعافية بكل كفاءة ومهنية.

وبلغ عدد الحوادث المرورية التي باشرتها الفرق (1920) بلاغًا، فيما بلغ عدد بلاغات الحالات المرضية (5998) بلاغًا، ما بين أمراض السكري والتنفسية والإغماءات، وغيرها من الأمراض الأخرى، وهي النسبة الأعلى من تلقي البلاغات خلال تلك الفترة.

ويبلغ عدد المراكز الإسعافية داخل محافظة جدة والمراكز التابعة لها (35) مركزًا إسعافيًّا، تعمل على مدار الساعة، ومجهزة بأحدث المعدات الإسعافية، ويعمل بها طواقم طبية من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف، إضافة إلى عربات الجولف التي تعمل في كورنيش جدة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وأوضح الهلال الأحمر أن غرفة العمليات استقبلت البلاغات عن طريق الرقم 997، وعبر التطبيق في الأجهزة الذكية (أسعفني)؛ إذ يتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهواتف الذكية، واستدعاء فِرق إسعافية، ومعرفة حالة البلاغ وتتبُّع مساره، كما يتيح للفرق الإسعافية الاستدلال على موقع البلاغ، ويوفر أيضًا معرفة المنشأة الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، واللهجات الإغاثية، والعديد من المميزات داخل التطبيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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