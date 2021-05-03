الكويت تمنع غير المحصنين ضد "كورونا" من السفر للخارج

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يطبق في 22 مايو ويُستثنى منه الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم

قررت الكويت منع المواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية، من السفر للخارج؛ ما لم يكونوا قد حُصّنوا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد عن طريق تلقي اللقاح.

وحسب قرار مجلس الوزراء الكويتي، الاثنين، يبدأ العمل بهذا القرار من 22 مايو الجاري، وتُستثنى منه الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم وفق "سكاي نيوز".

كما قرر المجلس استمرار منع دخول البلاد لغير الكويتيين.

وذكر مجلس الوزراء أن شروط التحصين ضد "كوفيد 19" هي:

- مَن حصل على جرعتين ومضى على الجرعة الثانية أكثر من أسبوعين.

- مَن حصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من 5 أسابيع.

- مَن تعافى من الإصابة بفيروس كورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من أسبوعين.الكويت فيروس كورونا الجديد